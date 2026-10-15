Zinssorgen haben Techwerte fest im Griff: DAX dreht ins Plus - Bilanzsaison läuft an

DAX aktuell

15.10.26 16:53 Uhr

Weltweit schwache Technologiewerte nach einer überraschend hohen US-Inflation belasteten den DAX am Donnerstag weitgehend. Erst spät wurden Gewinne verzeichnet.

• Die Quartalszahlen von TSMC, ASML und NEL gelten als wichtige Realitätschecks für den Technologiesektor, während der DAX zuletzt am 28. August ein Rekordhoch verzeichnete.

• Die hohe US-Inflation sorgt für Sorgen vor Zinserhöhungen, was insbesondere Tech-Werte unter Druck setzt und eine mögliche Korrektur am Aktienmarkt befürchten lässt.

• Der DAX startet mit einem Rückgang von 0,61 % bei 25.145 Punkten, belastet durch schwache US- und asiatische Börsen sowie Unsicherheiten in der Berichtssaison.

Der DAX stand zum Start 0,61 Prozent niedriger bei 25.145,07 Zählern und behielt bis zum späten Handel das rote Vorzeichen bei. Erst am Nachmittag konnte der Leitindex ins Plus drehen.

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Sorgen vor Lieferunterbrechungen schwinden: Mit Blick auf die hohen Kraftstoffpreise will die Internationale Energieagentur (IEA) Ölnotreserven wie von Deutschland und den übrigen G7-Staaten gefordert beschleunigt freigeben. Die Ölpreise geben nach.

Belastet wurde der DAX dabei zunächst von schwachen US-Vorgaben sowie teils kräftigen Verlusten in Asien. So gerieten vor allem der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI unter Druck. Daneben blickten Anleger weiter auf die Berichtssaison.

Hohe US-Inflation schürt Zinssorgen: Echte Sorgen vor massiver Korrektur

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Die Furcht vor Zinsanhebungen und entsprechend höherer Finanzierungslast vor allem für Techunternehmen nimmt zu. Am Vortag waren nach den Daten zur US-Teuerung die Gewinne im DAX bereits abgeschmolzen. Weltweit stehen Techwerte unter immensem Druck. "Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Im DAX hinterließen aufgrund der geringen Anzahl an Techwerten in dem Index Verkaufswellen, die aus KI-Sorgen heraus entstünden, jedoch deutlich geringere Spuren.

Berichtssaison wird zur Belastungsprobe für den Technologiesektor

Angesichts der Tech-Schwäche stehen die Geschäftszahlen vom taiwanischen Chipriesen TSMC besonders im Fokus. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker etoro sieht wie auch schon am Vortag bei den Quartalszahlen von ASML auch in den Ergebnissen von TSMC einen wichtigen Realitätscheck für den gesamten Technologiesektor. Beide Unternehmen bildeten das Fundament der globalen Halbleiter-Lieferkette. Daneben legen auch zahlreiche andere Unternehmen ihre Zahlen vor, so auch der Wasserstoffspezialist NEL.

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Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarke: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires