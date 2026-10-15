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DAX aktuell

Zinssorgen haben Techwerte fest im Griff: DAX gibt nach - Bilanzsaison läuft an

Zinssorgen haben Techwerte fest im Griff: DAX gibt nach - Bilanzsaison läuft an

Weltweit schwache Technologiewerte nach einer überraschend hohen US-Inflation belasten den DAX am Donnerstag. Daneben steht die Berichtssaison im Fokus.

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Entsprechend tendierte der DAX schon zum Handelsstart 0,61 Prozent niedriger bei 25.145,07 Zählern und behält danach das rote Vorzeichen bei.

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Belastet wird der deutsche Leitindex dabei auch von schwachen US-Vorgaben sowie teils kräftigen Verlusten in Asien. So gerieten vor allem der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI unter Druck. Daneben blicken Anleger weiter auf die Berichtssaison.

Hohe US-Inflation schürt Zinssorgen: Echte Sorgen vor massiver Korrektur

Die Furcht vor Zinsanhebungen und entsprechend höherer Finanzierungslast vor allem für Techunternehmen nimmt zu. Am Vortag waren nach den Daten zur US-Teuerung die Gewinne im DAX bereits abgeschmolzen. Weltweit stehen Techwerte unter immensem Druck. "Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Im DAX hinterließen aufgrund der geringen Anzahl an Techwerten in dem Index Verkaufswellen, die aus KI-Sorgen heraus entstünden, jedoch deutlich geringere Spuren.

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Berichtssaison wird zur Belastungsprobe für den Technologiesektor

Angesichts der Tech-Schwäche stehen die Geschäftszahlen vom taiwanischen Chipriesen TSMC besonders im Fokus. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker etoro sieht wie auch schon am Vortag bei den Quartalszahlen von ASML auch in den Ergebnissen von TSMC einen wichtigen Realitätscheck für den gesamten Technologiesektor. Beide Unternehmen bildeten das Fundament der globalen Halbleiter-Lieferkette. Daneben legen auch zahlreiche andere Unternehmen ihre Zahlen vor, so auch der Wasserstoffspezialist NEL.

Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarke: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

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Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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