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Zwischen Drohkulisse und Diplomatie: Achterbahnfahrt des DAX setzt sich mit Minusstart fort

26.03.26 09:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - Wirren des Iran-Kriegs bleiben bestimmend - DAX im Minus | finanzen.net

Die Vortagesgewinne schmelzen am Donnerstag zunächst wieder. Der DAX bleibt im Spannungsfeld des Iran-Kriegs, der jüngst von Diplomatiebemühungen und Drohungen bestimmt wurde.

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Der DAX hat die Donnerstagssitzung an der Frankfurter Börse mit einem Verlust von 0,94 Prozent auf 22.740,71 Punkte begangen.

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Achterbahnfahrt setzt sich fort - Ölpreis setzt sich fest

Das Auf und Ab an den Börsen dürfte am Donnerstag weitergehen. Nach den Kursgewinnen vom Vortag fallen die Notierungen wieder. Die vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten hat bislang keine Bestätigung erfahren. Der Brent-Ölpreis verharrt hartnäckig an der Marke von 100 US-Dollar und liegt damit weiterhin um fast 40 Prozent über dem Niveau von vor dem Kriegsausbruch im Nahen Osten.

Hoffnung bleibt kursbestimmend

p> "Die Märkte reagieren stärker auf Hoffnung als auf Fakten", schrieb Analyst Maximilian Wienke vom Broker eToro. Das sei nicht ungewöhnlich, berge aber Risiken. Die Nutzung der Straße von Hormus sei weiterhin eingeschränkt. "Sollten die Verhandlungen scheitern oder es zu einem Zwischenfall kommen, kann die Stimmung schnell wieder kippen". Es bleibe mithin offen, ob das Tief am Aktienmarkt bereits erreicht ist.

Martina Köhler, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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