Neuer Rekord: DAX überspringt 15.600-Punkte-Marke

Im frühen Dienstagshandel gewann der DAX an Boden und legt aktuell um 1,2 Prozent auf 15.609,28 Punkte zu - ein neuer Rekordwert. Über der Marke von 15.500 Punkten tat sich der Leitindex zuletzt schwer. Von seinem in der Vorwoche erreichten Rekord mit gut 15.568 Punkten wurde er schnell wieder zurückgeholt. Im Mai hatte das Kursbarometer aber einen Gewinn von fast zwei Prozent erzielt. Es war der vierte Gewinnmonat in Folge.

Börsinaer behalten Inflation imm Blick

Im Fokus der Anleger steht erneut die Inflation. Um Hinweise auf den möglichen Zeitpunkt für eine Straffung der Geldpolitik zu bekommen, werden Anleger die europäischen Inflationsdaten genau unter die Lupe nehmen. In Deutschland kletterte die Inflationsrate im Mai auf den höchsten Stand seit knapp zehn Jahren. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich durchschnittlich um 2,5 Prozent und damit stärker als erwartet. Größter Preistreiber war die teurere Energie. Experten zufolge könnte die Teuerungsrate im Herbst sogar auf vier Prozent steigen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com