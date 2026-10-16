DAX - Altbekannte Marken und ein Silberstreif
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Der DAX® musste gestern zunächst die erwarteten Kursverluste hinnehmen, zeigte dann aber ein starkes Comeback. Kurzfristig bleibt es bei den Schlüsselmarken in Form der horizontalen Barrieren bei 25.500 Punkten sowie dem Bewegungshoch vom 6. Oktober bei 25.522 Punkten. Ein Spurt über dieses Level würde einen kleinen Doppelboden vervollständigen. Deshalb dürfte ein Befreiungsschlag vermutlich für den Startschuss für ein versöhnliches Jahresende sorgen. Rein rechnerisch zieht eine erfolgreiche Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von 700 Punkten nach sich. Kernunterstützung auf der Unterseite bleibt indes die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.873 Punkten). Dank der gestrigen Erholung am Nachmittag entsteht zudem ein „bullish engulfing“ – ein konstruktives Kerzenmuster. Diese Entwicklung besitzt sogar noch weitere Implikationen: Mit Blick auf den letzten Handelstag der Woche steigt damit die Wahrscheinlichkeit auf ein Ende der jüngsten Durststrecke. Zuletzt musste der DAX® sechs Verlustwochen in Folge einstecken. Bei einem Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von 25.207 Punkten wäre dieser Negativlauf durchbrochen.
DAX® (Daily)
5-Jahreschart DAX®
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de