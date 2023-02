Dax am Rosenmontag höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten.

Am Freitag hatte er belastet von Zinssorgen 0,3 Prozent auf 15.482 Punkte verloren.

Der Datenkalender bleibt zu Wochenstart weitgehend leer. Auf dem Terminplan steht lediglich der europäische Konsumklima-Index. Analysten rechnen für Februar mit einer Verbesserung auf minus 19 Punkte von minus 20,9 Zählern. Impulse aus den USA bleiben am Rosenmontag aus, da die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen ist (Presidents Day). In Brüssel beraten die EU-Außenminister über Russlands Krieg in der Ukraine.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.482,00

Dax-Future

15.568,00

EuroStoxx50

4.274,92

EuroStoxx50-Future

4.297,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.826,69 +0,4 Prozent

Nasdaq

11.787,27 -0,6 Prozent

S&P 500

4.079,09 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.517,22 +0,0 Prozent

Shanghai

3.275,35 +1,6 Prozent

Hang Seng

20.880,38 +0,8 Prozent

