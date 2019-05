Dax am Vatertag etwas fester erwartet - Zollstreit im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zu Christi Himmelfahrt dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge einen Erholungsversuch wagen.

Am Mittwoch hatte ihn die Furcht der Anleger vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft 1,6 Prozent ins Minus auf 11.837 Punkte gedrückt. Feiertagsbedingt dürften die Handelsumsätze aber gering bleiben.

Das beherrschende Thema an den Finanzmärkten bleibt der Zollstreit zwischen den USA und China, der Konjunktursorgen schürt. Vor diesem Hintergrund warten Börsianer gespannt auf die Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum am Nachmittag (MESZ). Mit sorgenvoller Miene blicken Investoren außerdem nach Italien, wo die Regierung auf einen erneuten Haushaltsstreit mit der EU zusteuert. Die asiatischen Börsen folgten am Donnerstag dem US-Aktienmarkt ins Minus. Der Nikkei der 225 führenden Werte in Tokio fiel am Vormittag um 0,5 Prozent auf 20.905 Punkte.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 11.837,81

Dax-Future 11.873,50

EuroStoxx50 3.297,81

EuroStoxx50-Future 3.302,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 25.126,41 -0,9 Prozent

Nasdaq 7.547,31 -0,8 Prozent

S&P 500 2.783,02 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei 20.914,18 -0,4 Prozent

Shanghai 2.890,58 -0,8 Prozent

Hang Seng 27.121,13 -0,4 Prozent