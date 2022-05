Dax-Anleger trotzen Konjunktursorgen

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger unternehmen einen weiteren Vorstoß, die Konjunktursorgen hinter sich zu lassen.

Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Dienstag um 0,8 Prozent auf 14.075 Punkte an. "Der DAX kämpft gegen seinen Abwärtstrend", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Für Zuversicht sorgte die Aussicht auf ein Auslaufen der Corona-Restriktionen in China im Zuge gesunkener Infektionszahlen.

Bei den Einzelwerten zogen die Titel von Daimler Truck in den ersten Handelsminuten um bis zu 6,4 Prozent an. Der Lkw-Hersteller hat trotz Lieferproblemen Absatz und Gewinn im ersten Quartal gesteigert. Bei Umsatz und Ergebnis habe der Konzern über den Erwartungen gelegen, sagte ein Händler. Dagegen gaben die Titel der Immobilienfirma Grand City Properties nach Vorlage der Quartalszahlen rund ein Prozent nach.