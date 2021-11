DAX bis auf 25 Punkte an 16.000 gelaufen, Volkswagen mit "Skandal", Activision Blizzard, Beyond Meat

Der DAX schaffte es heute, bis auf 25 Punkte an die runde Marke von 16.000 Punkten heranzukommen. Das Momentum war erneut auf der Oberseite zu finden. Ist das schon die Weihnachtsendrallye?

Eine Art "Skandal" gibt es gerade über Volkswagen zu berichten: Der Betriebsrat hat dem VW-Lenker Herbert Diess sein Misstrauen ausgesprochen. Damit bleibt das Unternehmen aktuell "blockiert". Was bedeutet das im Detail und wie reagiert der Aktienkurs?

Zweiter Wert war Activision Blizzard, die gestern mit Quartalszahlen zunächst fester notierten, aber heute einen herben Rückschlag zeigen. Zwei große Blockbuster wurden auf das Jahr 2023 verschoben - "Diablo 4" und "Overwatch 2", von denen sich Anleger einen Umsatzschub versprochen hatten.

Wesentlich besser sah es für Beyond Meat aus, nachdem sich ein Analyst sehr positiv äußerte. Er sieht Innovationen und Produkte bald im Großhandel gelistet. Die Aktie kann nach diesem Statement auf CNBC heute zulegen und damit den Abwärtstrend womöglich beenden.

Zum Abend wird noch die Fed-Sitzung in den USA mit Spannung erwartet. Was legt Jerome Powell für neue Maßstäbe an?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in den Feierabend. Morgen sprechen wir mit Ingmar Königshofen über Zalando und den DAX.

