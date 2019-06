DAX-Chefs verdienten 2018 weniger, aber das 52-Fache ihrer Mitarbeiter

Anzeige

Die wichtigsten News von finanzen.net per WhatsApp - so melden Sie sich an

Anzeige

Heute im Fokus

DAX deutlich im Plus -- Nach Einigung: Trump droht Mexiko erneut mit Strafzöllen -- ING hat offenbar kein Interesse mehr an Übernahme der Commerzbank -- Intel, EVOTEC, Siltronic, HUGO BOSS im Fokus

thyssenkrupp-Aktie weit im Plus: EU erteilt Tata-Fusion eine Absage. Hapag-Lloyd-Aktie geht nach 40-Prozent-Rally etwas die Luft aus. Studie: DAX-Vorstände verdienen 52 Mal so viel wie ihre Angestellten. Huawei: US-Blockade drückt Smartphone-Absatz. Tableau-Aktien springen an: Salesforce will Analyse-Spezialisten Tableau kaufen. Ökonomen sehen Welthandel durch USA-China-Konflikt bedroht.