Dax & Co starten fester ins Börsenjahr - Finanzwerte gefragt

Frankfurt (Reuters) - Das neue Börsenjahr hat dank frischer Konjunkturhilfen für China und eines nahenden ersten Abkommens im Zollstreit mit den USA für Aktienanleger gut begonnen.

Der Dax machte am Donnerstagvormittag anfängliche Verlust wett und gewann 0,7 Prozent auf 13.334 Punkte, der EuroStoxx50 legte 1,2 Prozent auf 3786 Zähler zu.

Die Hoffnung auf bessere konjunkturelle Rahmenbedingungen durch die Handels- und Geldpolitik lebe weiter, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. "Der Dax tanzt zu dieser Zukunftsmusik ins neue Jahr." 2020 dürfte für Investoren angesichts des Kursanstiegs im vergangenen Jahr aber eine Herausforderung werden, fasste Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. Hinzu komme, dass die Weltwirtschaft schwächele. "Vieles spricht da für hohe Schwankungen anstatt hoher Kursgewinne."

Im Mittelpunkt des neuen Börsenjahrs steht weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump twitterte am Dienstag, er wolle den ersten Teil eines Handelsabkommens am 15. Januar im Weißen Haus in Washington unterzeichnen. Zusätzlichen Rückenwind lieferte den Börsen die Entscheidung der chinesischen Zentralbank, die Reserveanforderungen für die Geldhäuser weiter zu senken. Damit lässt sie mehr Spielraum für Kredite, um die lahmende Konjunktur anzukurbeln. Die Börse in Shanghai gewann rund 1,2 Prozent. In Tokio blieben die Börsen nach dem Jahreswechsel feiertagsbedingt noch geschlossen. Auch in der Schweiz wurde nicht gehandelt.

BOND-RENDITEN STEIGEN

Die Hoffnung auf eine anziehende Weltwirtschaft half den Ölpreisen nach oben. Zudem spekulierten Investoren aufgrund der politischen Spannungen zwischen den USA und dem Irak zunehmend auf mögliche Versorgungsengpässe. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 66,21 Dollar je Barrel.

Das Interesse der Investoren an sicheren Anlagehäfen wie Anleihen nahm hingegen merklich ab. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,166 Prozent. Das ist der höchste Stand seit sieben Monaten. Die Rendite der fünfzehnjährigen Titel kletterte erstmals seit Juli 2019 knapp über null.

RALLY IM FINANZSEKTOR - ANLEGER FEIERN AIRBUS

Europaweit zählten die Aktien von Banken zu den größten Gewinnern: Der Branchenindex stieg um 1,7 Prozent. An der Dax-Spitze kletterten die Titel der Deutschen Bank um bis zu 5,2 Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 7,28 Euro. Bei den deutschen Nebenwerten stiegen Commerzbank um mehr als sieben Prozent.

In London feierten Anleger den Aufstieg von Airbus zum weltweit größten Flugzeugbauer. Die Titel hoben in Paris um 3,6 Prozent ab, nachdem der Konzern im abgelaufenen Jahr den krisengeschüttelten Erzrivalen Boeing hinter sich gelassen hatte. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Branchenkreisen erfahren hatte, lieferte der europäische Konzern 863 Maschinen aus und damit fast acht Prozent mehr als 2018.

Der britische Ölproduzent Tullow Oil enttäuschte Anleger hingegen mit seinen Offshore-Bohrungen im südamerikanischen Guyana. Die vorläufigen Ergebnisse des Carapa-Projektes blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien notierten an der Londoner Börse knapp sieben Prozent schwächer, nachdem sie zunächst um 20,4 Prozent eingebrochen waren.