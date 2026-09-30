DAX - Die kurzfristigen Leitplanken
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Die Marktbreite in den USA bleibt eine Achillesferse des Aktienmarktes. Obwohl die amerikanischen Aktienindizes seitwärts tendieren, müssen in den USA auffällig viele Einzelwerte neue 52-Wochen-Tiefs verkraften. Technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger sollten dieses Phänomen im Auge behalten. Einen weiteren wunden Punkt stellt der weltweite Zinsanstieg dar (siehe Analyse unten). Charttechnisch pendelte der DAX® zuletzt um die Schlüsselzone bei 25.500/25.400 Punkten. Seit gestern steht diese Bastion wieder etwas deutlicher zur Disposition. Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion würde dem Aktienbarometer einen Schuss vor den Bug versetzen. Eine weitere wichtige Haltezone definieren die beiden Septembertiefs bei 25.173/25.164 Punkten. Schließlich würde ein Abgleiten unter die beschriebene Zone die Hoffnungen auf eine Ausprägung einer kurzfristigen Bodenbildung zerstören. Apropos: Um diese im positiven Sinn abzuschließen, ist dagegen ein Spurt über die Kombination aus dem Hoch vom 17. September bei 25.800 Punkten und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.829 Punkten) notwendig.
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