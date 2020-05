DAX - die Luft wird eng

Die US-Anleihe- und Aktienmärkte haben 70 Prozent ihrer bis Mitte März aufgelaufenen Verluste wieder wettgemacht. Die Finanzmarktteilnehmer könnten sich jedoch in einer zu optimistischen Weltsicht wiegen. Aus Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern nehmen wir den Eindruck mit, dass die Politik die Wirtschaft nicht unbegrenzt stützen kann. Die Arbeitslosigkeit wird keinesfalls so schnell zurückgehen, wie sie gestiegen ist – die Gesamtnachfrage wird noch einige Zeit lang erheblich beeinträchtigt sein. In einigen Sektoren wird es lange dauern, bis sich die Wirtschaftstätigkeit wieder normalisiert. Die Zahlungsausfälle werden wahrscheinlich steigen, vorrangig im Sektor der ,Old Economy‘.

Vor diesem Hintergrund ist es für uns schwer vorstellbar, dass der Juni an die in den vergangenen zwei Monaten erzielten starken Renditen anknüpfen kann. Weiterhin hängt in der zweiten Jahreshälfte die Gefahr einer zweiten Infektionswelle mit erneuten Lockdown-Maßnahmen in der Luft. Immerhin scheint es, dass die Spannungen zwischen den USA und China im Zusammenhang mit dem Handelskonflikt ad acta gelegt werden, auch wenn die Androhung direkter Sanktionen gegen China nach den Entwicklungen in Hongkong immer wahrscheinlicher zu werden scheint.