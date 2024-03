Dax dürfte die Puste ausgehen - US-Daten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften nach der jüngsten Rekordjagd erneut auf die Bremse treten.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er ebenfalls kaum verändert bei 17.961,38 Punkten geschlossen, nachdem er zwischenzeitlich erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18.000 Punkten übersprungen hatte. Für Euphorie an den Börsen sorgten die Hoffnung auf fallende Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks und sprudelnde Firmengewinne.

Im Rampenlicht am Donnerstag stehen die US-Erzeugerpreise, die mehr Aufschluss über die Inflation in den USA liefern dürften. Überraschend gestiegene Verbraucherpreise hatten die Börsen zuletzt nicht aus dem Tritt gebracht, aber die Erwartungen an eine erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Juni etwas gedämpft.

Bei den Unternehmen stehen die Jahresergebnisse des größten deutschen Stromerzeugers RWE und des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall im Mittelpunkt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

17.961,38

Dax-Future

17.967,00

EuroStoxx50

5.000,55

EuroStoxx50-Future

5.005,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

39.043,32 +0,1 Prozent

Nasdaq

16.177,77 -0,5 Prozent

S&P 500

5.165,31 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

38.807,38 +0,3 Prozent

Shanghai

3.024,68 -0,6 Prozent

Hang Seng

16.885,81 -1,2 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)