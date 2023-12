Europas Börsen geht im Jahres-Endspurt die Puste aus

Frankfurt (Reuters) - Am letzten vollen Handelstag des Jahres 2023 geht den europäischen Börsen die Puste aus.

Dax und EuroStoxx50 lagen am Donnerstagvormittag je 0,1 Prozent tiefer bei 16.723 und 4524 Punkten. Dabei blieben die Handelsumsätze äußerst gering, da viele Anleger zwischen den Jahren nicht mehr aktiv waren. "Die meisten Bücher sind längst geschlossen. Die meisten sind mit ihrer erzielten Performance zufrieden", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auf Jahressicht kommt der Dax auf ein Plus von rund 20 Prozent. Am Freitag wird der deutsche Leitindex das Jahr nach einer verkürzten Handelssitzung um 14 Uhr (MEZ) beschließen.

Die US-Börsen hatten am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa moderat zugelegt. Trotz des Mangels an Impulsen zwischen Weihnachten und Neujahr sorgte die Hoffnung auf bald fallende Zinsen für vorsichtigen Optimismus. Investoren werden am Nachmittag auf die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe blicken. Von Reuters befragte Experten erwarten einen leichten Anstieg auf 210.000 von zuvor 205.000.

ÖL-ANLEGER BLICKEN AUF LAGE AM ROTEN MEER

Am Ölmarkt ging es aufgrund ebenfalls geringer Liquidität auf und ab. Nach einer anfänglichen Stabilisierung lagen die Preise für die Nordseesorte Brent und US-Leichtöl WTI je 0,7 Prozent im Minus bei 79,07 und 73,61 Dollar je Fass. Im Blick behielten Investoren die Lage im Roten Meer. Nach Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen hatten große Reedereien einen vorübergehenden Stopp dieser Routen angeordnet, doch die Signale mehren sich, dass dieser bald aufgehoben werden könnte. So plant Maersk mehrere Dutzend Containerschiffe für die kommenden Tage und Wochen über den Suezkanal und das Rote Meer ein. Die Bedenken hinsichtlich der Schifffahrt im Roten Meer hätten zwar nachgelassen, aber die Sorgen über die Spannungen im Nahen Osten, insbesondere über das Engagement des Iran in der Region, hielten an, sagte Hiroyuki Kikukawa von NS Trading.

ENERGIESEKTOR SCHWÄCHER - VESTAS GLÄNZEN

Am Aktienmarkt rutschten die Kurse im Energiesektor parallel zu den Ölpreisen ab. Der Branchenindex verlor ein halbes Prozent. Zu den Favoriten gehörten angesichts mehrerer Aufträge hingegen die Aktien des Windkraftunternehmens Vestas. Die Papiere legten den sechsten Tag in Folge zu und stiegen um 1,7 Prozent. Der dänische Turbinenbauer meldete einen Auftrag über 1089 Megawatt in den USA.

Hohe Metallpreise stützten die Papiere von Minenunternehmen. Kupfer notierte mit 8676 Dollar je Tonne nahe seines Fünf-Monats-Hochs, unterstützt von einem schwächeren Dollar. Die makroökonomische Stimmung sei auf kurze Sicht optimistisch, sagten die Rohstoffexperten von Huatai Futures. Niedrige Lagerbestände sollten den Kupferpreis zudem leicht stützen.

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)