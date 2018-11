Dax dürfte etwas schwächer in den November starten

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich laut Börsianern zum Monatsanfang zurückhalten.

Experten rechneten am Donnerstag mit einem leicht schwächeren Handelsstart, nachdem der Dax am Mittwoch 1,4 Prozent höher bei 11.447 Punkten geschlossen hatte.

Der Oktober hatte den Anlegern deutliche Kursverluste eingebrockt. Der schwelende amerikanisch-chinesische Handelskonflikt, der Streit über den italienischen Haushalt und Spekulationen über schneller als bislang erwartete Zinserhöhungen in den USA hatten die Anleger verprellt. Hinzu kamen einige enttäuschende Ausblicke großer Konzerne.

Für etwas Erleichterung könnten im Tagesverlauf die Brexit-Verhandlungen sorgen. Großbritannien und die Europäische Union sind einem Medienbericht zufolge einen Schritt weitergekommen.

Auf der Konjunkturseite steht die Zinssitzung der Bank of England (BoE) im Fokus. Eine Beibehaltung des aktuellen Schlüsselsatzes von 0,75 Prozent gilt als sicher. Aus den USA stehen die Bauausgaben und der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie in den Terminkalendern.

Auch die Firmenbilanzen bleiben im Fokus: Im MDax legt Fielmann seine Quartalszahlen vor. Aus dem Ausland steht die Bilanz von Apple auf der Agenda. Allerdings wird der iPhone-Riese seine Zahlen erst nach Handelsschluss in den USA am Abend veröffentlichen. In Europa lassen sich unter anderem Arcelormittal und Shell in ihre Bücher schauen.