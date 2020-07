Dax dürfte fester starten - Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Gestützt auf Kursgewinne an der Wall Street dürfte sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte erholen.

Der Leitindex Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge deutlich im Plus starten. Die Angst vor einem Rückschlag bei der Erholung der Weltwirtschaft hatte die Rally an Europas Börsen am Dienstag vorerst gestoppt. Anleger sorgten sich außerdem wegen der wachsenden politischen Spannungen zwischen den USA und China. Der Dax ging 0,8 Prozent tiefer bei 12.697 Punkten aus dem Handel.

Am Mittwoch machte sich an den asiatischen Börsen Optimismus breit. Hintergrund waren ermutigende Studienergebnisse eines Coronavirus-Impfstoffs der Firma Moderna.

Neben britischen Verbraucherpreisen warten Anleger auf amerikanische Stimmungsindikatoren wie den Empire-State-Index. Hinweise auf die US-Geldpolitik erhoffen sich Investoren vom "Beige Book", dem am Abend erwarteten Konjunkturbericht der Notenbank (Fed).

Im Blick haben Anleger auch die im Ausland anrollende Bilanzsaison. Unter anderem legen Goldman Sachs, Tomtom und Alcoa vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.697,36

Dax-Future 12.840,50

EuroStoxx50 3.321,39

EuroStoxx50-Future 3.352,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.642,59 +2,1 Prozent

Nasdaq 10.488,58 +0,9 Prozent

S&P 500 3.197,52 +1,3 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 22.935,86 +1,5 Prozent

Shanghai 3.367,21 -1,4 Prozent

Hang Seng 25.337,34 -0,6 Prozent