Dax startet mit Kursgewinnen - Curevac gefragt

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat nach einer kurzen Unterbrechung seine Gewinnserie fortgesetzt.

Der deutsche Leitindex lag am Freitagmorgen 0,2 Prozent im Plus bei 16.258 Punkten. Am Donnerstag war der Dax mit einem Verlust von 0,2 Prozent bei 16221 Zählern aus dem Handel gegangen.

Im Blick behalten Börsianer weiterhin die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie und mögliche Maßnahmen zu ihrer Eindämmung. Heute soll das neue Infektionsschutzgesetz den Bundesrat passieren, eine Mehrheit scheint gesichert. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erwartet nach dem Ministerpräsidenten-Beschluss die Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens für eine Teil-Impfpflicht für Pflegeberufe. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 52.970 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 4330 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 48.640 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 340,7 von 336,9 am Vortag und damit erneut auf einen Höchstwert.

Weiter auf Aufwärtskurs waren die Titel von Thyssenkrupp im MDax, die um 2,3 Prozent stiegen. Sie hatten bereits am Vortag nach Bilanzzahlen und einem zuversichtlichen Ausblick deutlich zugelegt.

Gefragt waren auch die Aktien von Curevac, die 1,8 Prozent zulegten. Das Biotechunternehmen hatte am Vorabend für die ersten neun Monate einen Umsatzanstieg von 44 Prozent auf 61,8 Millionen Euro ausgewiesen. Der Zuwachs sei hauptsächlich auf höhere Umsätze aus den Kooperationen mit dem britischen Pharmakonzern GSK zurückzuführen.