Dax dürfte Verschnaufpause einlegen

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Sprung auf ein frisches Jahreshoch dürfte der Dax eine Verschnaufpause einlegen und am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Am Dienstag hatte er knapp im Plus bei 15.603,47 Punkten geschlossen und zuvor mit 15.736,56 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Januar vergangenen Jahres erreicht.

Am Mittwoch legen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihr Frühjahrsgutachten vor und heben dabei Insidern zufolge ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft an. Zudem veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Zahlen zu den Auftragseingängen im Februar.

Bei den Unternehmen empfängt die Deutsche Telekom in Bonn wieder in einer Präsenzveranstaltung ihre Aktionäre. Im Rampenlicht steht zudem die Aktionärsversammlung der UBS in der Schweiz. Über die Übernahme der angeschlagenen Rivalin Credit Suisse können die Investoren nicht abstimmen, der Deal wird mit Notrecht durchgezogen. Dennoch dürften die meisten Wortmeldungen und Fragen der Aktionäre dieses Thema betreffen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.603,47

Dax-Future

15.748,00

EuroStoxx50

4.315,32

EuroStoxx50-Future

4.253,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.402,38 -0,6 Prozent

Nasdaq

12.126,33 -0,5 Prozent

S&P 500

4.100,60 -0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.811,45 -1,7 Prozent

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

Kein Handel

(Bericht von Anika Ross, Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)