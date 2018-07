Anleger warten hoffnungsvoll auf Bilanzsaison - Dax & Co im Plus

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison der Unternehmen hat den europäischen Börsen am Freitag leicht ins Plus verholfen.

Dax und EuroStoxx gewannen am Vormittag jeweils rund 0,3 Prozent auf 12.526 und 3453 Punkte. Gestiegene Unternehmensgewinne könnten die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China in den Hintergrund drängen, sagten Händler. In den USA veröffentlichen unter anderem die US-Großbanken JP Morgan und Citigroup ihre Quartalsergebnisse. Auch das von mehreren Skandalen erschütterte Kreditinstitut Wells Fargo lässt sich in die Bücher schauen. Analysten rechnen bei allen drei Geldhäusern mit einem Gewinnanstieg.

"Der Blick in den Rückspiegel dürfte über den gesamten S&P 500 hinweg dank der Effekte aus der Steuerreform erfreulich ausfallen", betonte Stratege Frank Klumpp von der LBBW. Kritischer könnte es bei den Ausblicken sein, die vom chinesisch-amerikanischen Zollstreit belastet werden könnten. "Die Unternehmen werden aufzeigen, wie sie die Auswirkungen auf die künftige Geschäftsentwicklung sehen. Es dürfte schwierig werden, Bedenken um ein Abflauen der rekordhohen Gewinndynamik zu zerstreuen", sagte Klumpp.

Bei den Konjunkturdaten könnte zum Wochenschluss das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan für die Stimmung in der US-Wirtschaft wichtig werden. Am Devisenmarkt machte indes die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen der US-Notenbank den Dollar stark. Der Dollar-Index, der die Währung zu anderen wichtigen Devisen misst, erklomm ein Zwei-Wochen-Hoch. Der Euro fiel um 0,5 Prozent auf 1,1617 Dollar. Zuletzt hatte eine anziehende Inflation die Erwartung an weitere Zinserhöhungen gefestigt. Die Federal Reserve, die Vollbeschäftigung und stabile Preise fördern soll, hat den Leitzins angesichts der steigenden Inflation und des anhaltenden Konjunkturaufschwungs dieses Jahr bereits zwei Mal erhöht - auf die aktuell gültige Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent. Sie hat zwei weitere Schritte nach oben für das zweite Halbjahr ins Auge gefasst.

FRESENIUS NACH BERICHT ZU TESTPROBLEMEN Im STURZFLUG

Spekulationen zu Problemen im Rechtsstreit über die abgeblasene Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn trieben die Anleger von Fresenius um. Die Aktien des Bad Homburger Gesundheitskonzerns gerieten nach einem Agenturbericht über Aussagen eines Fresenius-Managers zu früheren Mängeln bei eigenen Testverfahren unter Druck. Sie fielen um bis zu 3,7 Prozent. Mit 66,20 Euro notierten sie so tief wie seit fünfeinhalb Wochen nicht mehr. "Die Sache könnte einem Urteil zugunsten von Fresenius im Wege stehen", sagte ein Händler. Fresenius lehnte eine Stellungnahme ab. Akorn will die 4,4 Milliarden Euro schwere Übernahme juristisch durchsetzen. Fresenius wirft dem US-Unternehmen Betrug im Zusammenhang mit gefälschten Daten vor, was Akorn zurückweist.

An der irischen Börse hoben die Aktien von Ryanair um 1,4 Prozent ab. Die EU-Wettbewerbsbehörden haben die Übernahme von Laudamotion ohne Auflagen genehmigt. Europas größter Billigflieger will seine Anteile an der einst als Niki bekannten österreichischen Fluggesellschaft auf 75 Prozent aufstocken. Derzeit hält er knapp ein Viertel.

Ein zunehmender Wettbewerb im belgischen Mobilfunkmarkt setzte Aktien der Anbieter Telenet, Proximus und Orange Belgium unter Druck. Sie verloren bis zu fünf Prozent, nachdem ein weiterer Mobilfunkanbieter die Erlaubnis zum Markteintritt erhalten hatte.