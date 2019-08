Anleihemarkt sendet Rezessionssignal - Aktien fallen

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einer weltweiten Rezession hat die Börsen fest im Griff.

Genährt wurde diese am Mittwoch von einer Serie enttäuschender Konjunkturdaten und der Entwicklung am US-Anleihemarkt. Dort stieg die Rendite der zweijährigen Bonds erstmals seit 2007 und damit den Zeiten der Finanzkrise zeitweise über diejenige der zehnjährigen. Üblicherweise rentieren länger laufende Anleihen höher als kürzer laufende.

Diese sogenannte "Inverse Zinskurve" habe in sieben von neun Fällen einen Konjunkturabschwung korrekt vorhergesagt, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Allerdings dauere es meist ein bis zwei Jahre, bevor die Wirtschaft in eine Rezession rutsche.

Vor diesem Hintergrund zogen sich Anleger aus den Aktienmärkten zurück. Dax und EuroStoxx50 verloren jeweils 2,2 Prozent auf 11.492,66 Zähler und 3284,22 Punkte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones büßte 2,1 Prozent ein. "Der Zollstreit zwischen den USA und China hat bereits einen Einfluss auf die Konjunktur", sagte Christophe Barraud, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Market Securities. "Vor allem, wenn man sich vom weltweiten Handel abhängige Staaten wie Deutschland anschaut." Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal um 0,1 Prozent. Die chinesische Industrieproduktion wuchs so langsam wie seit 17 Jahren nicht. "Wenn Chinas Industrieproduktion schwächelt, ist das immer auch eine Aussage über den Zustand der Weltwirtschaft", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

BEWEGUNG IM ZOLLSTREIT TRITT IN DEN HINTERGRUND

Damit verpuffte die Freude über die Verschiebung zusätzlicher US-Strafzölle auf chinesische Waren vollends. Dabei habe es sich sowieso nicht um Zugeständnisse von US-Präsident Donald Trump gehandelt, sondern nur um Wahltaktik, sagte BayernLB-Volkswirt Stefan Kipar. "Man stelle sich vor, die Amerikaner müssten einen Präsidenten wiederwählen, der für eine deutliche Preissteigerung des geschenkten iPhones zum Weihnachtsfest 2019 verantwortlich war."

Der wachsende Konjunkturpessimismus spiegelte sich auch an den Rohstoffmärkten wider: Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 4,4 Prozent auf 58,58 Dollar je Barrel (159 Liter) und der Preis für das wichtige Industriemetall Kupfer fiel um 1,2 Prozent auf 5760 Dollar je Tonne. Die "Antikrisen-Währung" Gold nahm dagegen wieder Kurs auf das Sechseinhalb-Jahres-Hoch vom Dienstag und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1519,85 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Die Nachfrage nach den ebenfalls als sicher geltenden Bundesanleihen drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Rekordtief von minus 0,657 Prozent. Damit schrumpfte ihr Renditeabstand zu den zweijährigen Papieren auf den niedrigsten Stand seit 2008.

FINANZWERTE UNTER DRUCK - CHIPWERTE WIEDER AUF TALFAHRT

Die Entwicklung an den Anleihemärkten setzte vor allem Banken zu, weil sie es ihnen erschwert, mit Krediten und Investitionen in Anleihen Geld zu verdienen. Der Zinssatz zahlreicher Darlehen orientiert sich an den Bondrenditen. Der europäische Banken-Index fiel zeitweise auf ein Drei-Jahres-Tief von 116,98 Punkten. An der Wall Street gaben die Titel von Instituten wie Bank of America, Citigroup und JPMorgan bis zu 4,9 Prozent nach.

Unter Verkaufsdruck gerieten auch die Technologiewerte, die am Dienstag als Reaktion auf die Bewegung im Zollstreit noch zugelegt hatten. So verloren die Aktien der Chip-Hersteller Infineon, Intel und AMD bis zu 6,3 Prozent. Die Papiere des iPhone-Machers Apple büßten 2,1 Prozent ein.