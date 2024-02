Dax lugt kurz über Rekordmarke - US-Jobdaten dämpfen Euphorie

Frankfurt (Reuters) - Der deutsche Aktienindex Dax hat am Freitag einen neuen Meilenstein erreicht und kurz über seine Bestmarke von Dezember gelugt.

Die Rekordjagd heizten vor allem sprudelnde Gewinne der großen Technologiekonzerne in den USA an. Starke US-Arbeitsmarktdaten dämpften die Jubelstimmung an der Börse jedoch, da die Hoffnungen der Anleger auf rasche Zinssenkungen ins Wanken gerieten. Im Januar entstanden in den USA 353.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 180.000 gerechnet.

Der Dax grenzte seine Gewinne anschließend ein und ging 0,4 Prozent höher bei 16.918 Punkten aus dem Handel. Zuvor hatte er bis zu 0,9 Prozent auf 17.004,55 Punkte zugelegt und stand damit ganz knapp über seinem bisherigen Allzeithoch aus dem vergangenen Jahr. Der EuroStoxx50 lag 0,3 Prozent höher. An den US-Börsen sorgten die Tech-Giganten Amazon und Meta für gute Stimmung. Experten zufolge wurden die Quartalsergebnisse den hohen Erwartungen gerecht. Die Aktien des Online-Händlers stiegen um mehr als sieben Prozent. Die Titel der Facebook-Mutter Meta hoben sogar um 21,5 Prozent auf ein Rekordhoch ab. Investoren begeisterte vor allem die erste Dividendenzahlung.

ZINSERWARTUNGEN SCHRUMPFEN NACH ARBEITSMARKTDATEN

Am Devisenmarkt zog der Dollar-Index nach den Job-Daten um 0,9 Prozent 104 Stellen an, der Euro notierte mit 1,0782 Dollar 0,8 Prozent tiefer. Der Arbeitsmarktbericht setze die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März sicherlich auf Nahe null, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und auch den Mai sollten die Börsianer nicht als garantiert betrachten." Die US-Notenbank, die die Inflation eindämmen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen will, hat nach einer aggressiven Zinserhöhungsserie zuletzt mehrfach stillgehalten.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen spürbar an. Die zehnjährigen Bundesanleihen wurden mit 2,236 Prozent verzinst. Die Rendite der US-Treasuries mit gleicher Laufzeit stieg auf 4,045 Prozent nach zuvor 3,863 Prozent. An den Rohstoffmärkten ging es für den Goldpreis abwärts. Die Feinunze verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 2031 Dollar.

AUTOSEKTOR ZUM WOCHENSCHLUSS GEFRAGT

Im Automobilsektor hob ein überraschend hoher Mittelzufluss bei Mercedes-Benz die Stimmung. Die Aktien legten zwei Prozent zu. Die Papiere von Porsche zogen im Sog dessen um 4,2 Prozent an die Dax-Spitze. Aktien von E.ON notierten trotz eines höher als erwartet verloren ausgefallenen Gewinns rund 2,8 Prozent. Der Energiekonzern äußerte sich nicht zum Ausblick für 2024. Vielleicht mache das einige Anleger skeptisch, sagte ein Händler.

Spekulationen um geplatzte Verkaufsgespräche für Teile seines Südostasien-Geschäfts zog Delivery Hero zeitweise auf ein Jahrestief. Zwar wies der Essenslieferant einen entsprechenden Zeitungsbericht zurück. Dennoch brachen die Papiere um 22,5 Prozent ein und hielten die rote Laterne im MDax.

Im Bankensektor stachen Danske Bank mit einem Kursplus von mehr als acht Prozent hervor. Der dänische Kreditgeber hatte im Rahmen seiner Quartalsbilanz ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

