DAX erneut 13.000 angelaufen

Erneut musste der DAX erst einmal seine Richtung für den Handelstag finden. Dazu gab es am Morgen mehrere Bewegungen unterhalb des Vortagesschlusskurses, bevor sich der Deutsche Aktienindex für steigende Kurse entscheiden konnte. Doch dann wurde die 13.000 zielstrebig anvisiert und knapp erreicht. Was war noch geschehen?

Rücklauf zur 13.000er-Region

Die Schwäche am Morgen war noch einmal charttechnisch betrachtet ein Test am Markt, ob sich die Marktakteure tiefere Kurse vorstellen können. Doch bereits vor der gestrigen Unterstützung endete der Verkaufdruck und sehr dynamisch wurde die 12.900 wieder erobert. Über die Mittagszeit nahmen die Kaufer sogar noch einmal Fahrt auf und konnten im späteren Verlauf die 13.000 ins Auge fassen. Dies stellte dann jedoch die Barriere am Markt dar, die nicht überwunden werden konnte.

Rund 20 Punkte vor der Marke drehte der DAX wieder ab und brachte letztlich einen Gewinn von 95 Punkten im XETRA-Handel in den Feierabend.

Folgende Eckdaten skizzierten den Handelstag:

Eröffnung 12.838,63PKT Tageshoch 12.980,70PKT Tagestief 12.833,80PKT Vortageskurs 12.881,76PKT

Im Intraday-Verlauf sieht man zuerst die Suche nach dem Tagestrend und dann die Etablierung dieser Bewegung auf der Oberseite:

Damit konnte der Markt zwar von der Richtung her an die Wall Street anknüpfen, jedoch nicht von der Dynamik. Während der S&P500 am Vortag neue Rekordhochs feierte und der Nasdaq seine Rekordfahrt fortsetzte, fehlen im DAX noch rund 8 Prozent bis zu dieser Marke.

Darüber sprachen wir am Morgen mit unserem Händler. Gerne können Sie dies noch einmal nachverfolgen:

Unterstützend war der schwache Goldpreis, der heute um mehr als 2 Prozent nachgab.

Welche Aktienwerte standen heute besonders im Interesse der Anleger?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Die Aktien von Wirecard führten den DAX heute an, obwohl ein Ausscheiden aus dem DAX nun nur noch wenige Tage entfernt liegt. Dahinter folgte die Deutsche Bank im DAX-Ranking. Hier wurde die Neupositionierung am Markt positiv aufgenommen.

Nach einem schwächelnden Investmentbanking-Geschäft und dem Abbau von Fillialen ist ein Bereich der Neuausrichtung bis 2022 der Bereich Fintechs, E-Commerce und Plattformen. Dort möchte die Deutsche Bank in den kommenden beiden Jahren ihre Einnahmen von 100 auf 200 Millionen Euro steigern. Eine echte Konkurrenz zu klassischen Fintechs oder alternativen Zahlungsdienstleistern? Dies muss die Zukunft zeigen. Am Aktienmarkt wurde dies bereits heute als positive AUsrichtung bewertet.

Das Schlusslicht war heute Adidas ohne Meldungen am Markt. Alle anderen Werte hielten sich mit geringen Verlusten und Gewinnen im Mittelfeld des Rankings.

Folgende Top & Flop-Liste zeigt das Ranking auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dem Halten der 12.800 im DAX hat sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen können und der DAX damit im mittelfristigen Chartbild die Orientierung auf der Oberseite beibehalten. Auch wenn die 13.000 nicht überschritten wurde, sieht diese Erholung ab dem Corona-Tief nach einer soliden Erholung aus, die durchaus weiter laufen kann:

Am Donnerstag dürften erneut die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung im Hauptinteresse der Marktteilnehmer stehen. 14.30 Uhr gilt es daher auf die Daten zu achten.

Gegen 9.00 Uhr erfahren Sie bereits von uns die spannenden Themen des Tages und erste Kurse des DAX. Schalten Sie dazu den youtube-Kanal der LS-Exchange ein.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH