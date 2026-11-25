DAX - Erneute Belastungsprobe der 200-Tage-Linie
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Die dynamischen Erholungsgewinne vom Wochenauftakt musste der DAX® gestern zum Teil wieder abgeben. Die Kurslücke vom vergangenen Freitag (obere Gapkante bei 25.464 Punkten) wirkt damit weiterhin als Widerstand. Charttechnisch verblieb die gestrige Handelsspanne innerhalb der Schwankungsbreite vom Montag, sodass ein „inside day“ entsteht. Normalerweise bieten sich solche Innenstäbe für eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall an, womit wir auf der Oberseite wieder bei der Bedeutung des o. g. Gaps wären. Aufgrund des erneuten Schwächeanfalls steht aktuell aber bereits wieder die Kombination aus der 200-Tage-Linie und dem unteren Bollinger Band (akt. bei 25.000/24.911 Punkten) im Mittelpunkt. Damit die Gegenbewegung nicht verpufft und es nicht bereits schon wieder zu einer neuen Abwärtsdynamik kommt, gilt es, die meistbeachtete Glättungslinie unbedingt zu verteidigen. Vor Auflösung des o. g. „inside days“ gibt es also bereits einen früheren, mindestens ebenso wichtigen Signalgeber. Aufgrund der Vorgaben dürfte der DAX® heute etwas fester in den Handel starten.
DAX® (Daily)
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