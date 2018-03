DAX/EUROSTOXX-FLASH: Starker Euro setzt Börsen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wachsende Eurostärke hat am Montag Dax (DAX 30) und Eurostoxx (EURO STOXX 50) zugesetzt. Nach einem freundlichen Verlauf drehten am Nachmittag sowohl der deutsche als auch der Eurozonen-Leitindex in die Verlustzone.

Der Dax gab zuletzt um 0,40 Prozent auf 11 838,81 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 sank um 0,31 Prozent auf 3287,92 Zähler und auch der CAC-40 (CAC 40) verzeichnete ein ähnliches Minus. Der britische FTSE 100 gab zugleich den Großteil seiner Gewinne ab, konnte sich aber leicht im Plus halten. Zugleich zog der Euro auf 1,2441 US-Dollar an, nachdem er am Freitag noch rund 1 Cent darunter gehandelt worden war. Auch das britische Pfund legte am Montag im Vergleich zum Dollar kräftig zu.

"Der schwache US-Dollar treibt das britische Pfund und auch den Euro hoch und hält so die Optimisten am Aktienmarkt in Schach", kommentierte Analyst Michael van Dulken von Accendo Markets. Solange aber die Indizes nicht ihre ehemals erreichten wichtigen Niveaus zurückeroberten, fehle auch das Vertrauen in eine Trendwende./ck/he