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DAX - Flaggenausbruch als Kurstreiber

07.05.26 09:00 Uhr

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DAX 40
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Flaggenausbruch als Kurstreiber

Gerade noch rechtzeitig hatten wir an den letzten beiden Handelstagen beim DAX® die Möglichkeit der Ausprägung einer klassischen Flaggenkonsolidierung diskutiert. Schließlich manifestiert die gestrige Aufwärtskurslücke (24.404 zu 24.635 Punkten) diese trendbestätigende Formation. Wenngleich das Aktienbarometer das Tageshoch bei 25.153 Punkten nicht ganz über die Ziellinie retten konnte, so gelang doch der Spurt über die horizontalen Barrieren bei 24.639/24.772/24.792 Punkten. Als Nebeneffekt wurden damit gleichzeitig auch die zuletzt diskutierten Innenstäbe im Wochen- und Monatsbereich nach oben aufgelöst. Die höheren Zeitebenen bzw. vielmehr die dortigen Weichenstellungen sorgen somit für zusätzlichen Rückenwind. Perspektivisch lässt die Höhe der o. g. Flagge auf neue Rekordstände oberhalb des bisherigen Allzeithochs von Mitte Januar bei 25.508 Punkten schließen. Je nach Investmenthorizont liefert der aktuelle Chartverlauf Anlegerinnen und Anlegern aber auch unter Risikogesichtspunkten eine wichtige Orientierungshilfe. So definieren die o. g. Kurslücke, die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 24.304 Punkten) sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.115 Punkten) technisch sinnvolle Stopp-Marken.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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