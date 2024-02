DAX-FLASH: 17000-Punkte-Marke bleibt zäher Widerstand

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch vor dem Wochenende wird sich der Dax (DAX 40) an der Hürde bei 17 000 Punkten wohl schwertun. Nach seinem Rekordhoch am Dienstag bei rund 17 050 Zählern war er nachhaltig über die runde Marke nicht mehr hinausgekommen. Am Freitag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex nun zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,07 Prozent auf 16 952 Punkte.

Auf Wochensicht zeichnet sich derzeit ein leichtes Plus ab. Rekordhohe US-Börsen mit einem S&P 500 erstmals über 5000 Punkten sowie Stützungsmaßnahmen für den Aktienmarkt in China hatten die Anleger ebenso bei Laune gehalten wie teils gut ausgefallene Quartalszahlen von Unternehmen. Sorgen über vorerst weiter hohe Zinsen wurden von der Hoffnung auf eine robuste Wirtschaftentwicklung abgefedert. Am Freitag nun ist die Agenda unternehmens- wie konjunkturseitig überschaubar./ajx/stk