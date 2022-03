DAX-FLASH 2: Dax rutscht weiter ab - Ukrainisches Atomkraftwerk unter Beschuss

(neu: Indikation aktualisiert und Analystenkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Freitag nach einem Angriff auf ein ukrainisches Atomkraftwerk durch russische Truppen die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) gut zweieinhalb Stunden vor Handelsstart auf 13 428 Punkte und damit knapp zwei Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex am späten Nachmittag unter Druck geraten. Er hatte mit einem Minus von mehr als zwei Prozent geschlossen.

In der Nacht auf Freitag sorgte ein Feuer auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja für Alarmstimmung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer. Die Ukraine forderte die Schließung des Luftraums. Der britische Premier Boris Johnson sprach von einer direkten Gefährdung der Sicherheit ganz Europas und will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen.

"Immer noch dominieren die Nachrichten aus der Ukraine das Geschehen an den Finanzmärkten", schrieb Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Die russischen Truppen rückten weiter vor, der Westen verhänge weitere Sanktionen und immer mehr westliche Firmen zögen sich aus Russland zurück. "Die Sorge über die Energieversorgung in Europa hält an und die Märkte bleiben entsprechend nervös"./bek/jha/