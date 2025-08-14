DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,19 -1,3%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.194 -0,1%Euro1,1621 ±0,0%Öl66,93 +0,3%Gold3.354 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest -- Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Top News
Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

DAX-FLASH: Anleger begrüßen US-China-Fristverlängerung - Inflation im Blick

12.08.25 07:15 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA dürfte es am Dienstagmorgen für den DAX etwas nach oben gehen. Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüßen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit verlängern. Unter diesen Umständen könnte der Leitindex seinen schwachen Wochenauftakt wettmachen: Der Broker IG taxierte ihn rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast 0,4 Prozent höher auf 24.170 Zähler.

Wer­bung

Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in dem Dekret. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer, bevor US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg verhandeln wollen.

Laut der Commerzbank werden die Anlegeraugen nun am Dienstag auf die US-Verbraucherpreise gerichtet. An den Märkten erwartet werde ein leichter Anstieg der Inflation, schrieben am Morgen die Experten des Frankfurter Bankhauses. Anleger dürften die Zahlen kritisch prüfen, weil Experten eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September für mehrheitlich eingepreist halten./tih/mis