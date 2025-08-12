DAX-FLASH: Anleger bleiben zuversichtlich - US-Inflation und Ukraine im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Vorwochenerholung des DAX bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.250 Zählern.

Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten bleibt damit in Reichweite. Ob der Dax Kurs hält, dürfte allerdings von wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen abhängen. So warten Anleger auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie haben große Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird.

Zudem steht am Freitag eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Denn dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln./mis/stk