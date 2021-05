DAX-FLASH: Anleger haben Dax-Rekord fest im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angespornt von der robusten Wall Street könnte sich der Dax (DAX 30) mit einem Rekord aus dem verlängerten Pfingstwochenende zurückmelden. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 15 560 Punkte und damit rund 0,8 Prozent höher als am vergangenen Freitag. Seinen aktuellen Höchststand hatte er vor einer Woche bei 15 538 Punkten erreicht.

Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hieß es bei den Marktstrategen der Credit Suisse. Vor allem Technologiewerte an der Nasdaq waren in New York zum Wochenstart entsprechend stark gefragt gewesen. Der marktbreite S&P 500 steuert wieder auf seinen Rekord von Anfang Mai zu. Auch aus Asien sprang der Funke über und die Kurse in Japan und China legten zu./ag/mis