Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX mit kleinen Gewinnen erwartet
Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
DAX-FLASH: Anleger warten gespannt auf Treffen zwischen Trump und Putin

15.08.25 07:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt lebt auch zum Freitag die Hoffnung auf eine perspektivische Lösung für den Krieg in der Ukraine. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.457 Punkte und damit 0,3 Prozent über seinem Vortagesschluss. US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin treffen sich in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Beginnen sollen die Gespräche um 21.30 Uhr.

Die Erwartungen der Akteure an den Finanzmärkten sind hoch, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Gleichwohl: Eine einzige beiläufige Bemerkung am Rande der Gespräche und schon könnten deutliche Kursbewegungen an den Börsen folgen, erklärt Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

Sollte es derweil Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine geben, dürfte das Thema Wiederaufbau der Ukraine stärker als Anlegerthema in den Fokus rücken, hatten Experten der Schweizer Bank UBS im Wochenverlauf erklärt.

Zuvor richten sie die Blicke am Nachmittag aber erst einmal auf US-Konjunkturdaten. Neben Einfuhrpreisen und Einzelhandelsumsätzen stehen die Industrieproduktion sowie das Konsumklima der Universität Michigan auf der Agenda./mis/jha/