DAX-FLASH: Anleger warten nach Dax-Rekord erst einmal ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger dürften am Montag nach der jüngsten Rekordjagd des Dax (DAX 40) zunächst abwarten. Der deutsche Leitindex wurde vom Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit 0,07 Prozent leicht im Minus taxiert auf 16 043 Punkte. Am Freitag hatte das Kursbarometer mit 16 084 Punkten ein weiteres Rekordhoch markiert - trotz der Inflationssorgen, die Investoren derzeit umtreiben.

"Der Dax befindet sich seit vergangener Woche in der Jahresend-Rally", schrieb Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel am Montagmorgen. Die Perspektiven seien günstig, denn statistisch betrachtet begännen nun die sechs besten Börsenmonate. Ein Übergang in eine Frühjahrs-Rally sei also denkbar. Am Montag jedoch rechnet der Experte nun mit einer vorübergehenden Konsolidierung auf hohem Niveau.

Der Wochenstart wird es auch etwas ruhiger, was die zuletzt von Highlights wie Zinsentscheiden oder dem US-Arbeitsmarktbericht geprägte Agenda betrifft. Unternehmensseitig rücken der angehobene Gewinnausblick von Covestro und Zahlen von Henkel (Henkel vz) in den Blick. Im Pandemie-geplagten Reisesektor macht es Hoffnung, dass geimpfte Ausländer ab sofort wieder in die USA einreisen dürfen./tih/mis