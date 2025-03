DAX-FLASH: Anstieg zum Wochenstart - Stabilisierung hält an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen aus Übersee im Rücken dürfte der DAX am Rosenmontag zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 22.643 Punkte. Damit würde er an seine Stabilisierung seit Freitagnachmittag anknüpfen. Das jüngste Rekordhoch bei 22.935 Punkten käme wieder in Sichtweite.

Wer­bung Wer­bung

Bereits an der Wall Street hatten sich die Indizes am Freitagabend kräftig erholt. Der Dow Jones Industrial hielt - wenn auch nach dem Eklat zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj mit Mühe - seine 100-Tage-Linie im Chart. Der S&P 500 schaffte es wieder darüber. Diesen positiven Trend nahmen am Morgen die Börsen in Asien auf.

Berichten zufolge will China Stützungsimpulse setzen, um trotz der US-Zöllerhöhung sein Wachstumsziel zu untermauern. Zudem drohte man den USA mit Gegenmaßnahmen. Derweil ist es laut dem Marktexperten Stephen Innes von SPI Asset Managers aus Investorensicht nur noch eine Frage der Zeit, wann die US-Notenbank die Zinsen senken wird.

Wer­bung Wer­bung

Grund sei die schwächelnde US-Wirtschaft. Umso mehr im Fokus steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht./ag/zb