DAX-FLASH: Aus Beruhigung wird Erholung - Japans Notenbank sorgt für Zuversicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien-Anleger in Deutschland dürften am Mittwoch wieder etwas Mut fassen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den DAX 1,1 Prozent höher auf 17.546 Punkte. Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen, die Gemüter hatten sich beruhigt. Für eine wirkliche Erholung hatte es aber noch nicht gereicht.

Aus Japan, wo der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) am Montag im Zuge des gestiegenen Yen und der Furcht vor Zinserhöhungen noch um mehr als zwölf Prozent abgestürzt war, kamen nun beschwichtigende Signale von der Notenbank. Die Zentralbank werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es. Dies genügte, um den Aktienkursen in Tokio weiter deutlichen Auftrieb zu verleihen.

Der Dax, der zuletzt in nur drei Handelstagen 1500 Punkte eingebüßt hatte, dürfte sich am Mittwoch mit dem erwarteten Anstieg auf über 17.500 Punkte weiter von der 17.000-Zähler-Marke absetzen, der er sich am Montag noch genähert hatte. Er würde dann auch wieder über der 200-Tage-Linie notieren, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt und derzeit bei 17.483 Punkten verläuft./ajx/jha/