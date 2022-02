DAX-FLASH: Dax auf Stabilisierungskurs - Geopolitische Lage bleibt unsicher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Aufholjagd des Dax (DAX 40) am Vortag ausgehend vom tiefsten Stand seit März 2021 dürfte sich der deutsche Leitindex am Mittwoch weiter stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra mit plus 0,5 Prozent auf 14 766 Punkte.

Die Ukraine-Krise mit Russland bleibt das bestimmende Thema. Mit einem Paket von Strafen reagierten inzwischen die USA und Europa auf das Vorgehen Moskaus und die Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus.

Die geopolitischen Risiken blieben im Fokus, hieß es am Morgen von der Credit Suisse. Vieles stehe derzeit auf dem Spiel, daher sollten Investoren zunächst abwarten, bis etwas mehr Klarheit herrsche und erst dann mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive agieren.

Neben den geopolitischen Themen dominieren am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte Quartalszahlen das Geschehen. Aus dem Dax berichten der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und der Konsumgüterhersteller Henkel (Henkel vz)./ajx/mis