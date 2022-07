DAX-FLASH: Dax beginnt neue Woche mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte nach zuletzt drei kräftigen Gewinntagen mit Verlusten in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Montag zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,22 Prozent tiefer auf 12 857 Punkte. Der Rücksetzer wird im Zusammenhang mit vielerorts schwachen Börsen in Asien und mittlerweile fallenden US-Futures gesehen.

Das Risiko weiterer Corona-Beschränkungen in China verschärfe wieder die Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten, hieß es am Markt. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte dort den Angaben zufolge den höchsten Stand seit Ende Mai. Dies habe in Asien vor allem die Kurse an den chinesischen Börsen und in Hongkong belastet, urteilten Händler.

Hinzu kommt, dass vorerst kein russisches Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa fließen wird. Plangemäß beginnen etwa zehntägige Wartungsarbeiten und es herrscht die Sorge, dass der Fluss danach gekappt bleiben könnte. Russland hatte Mitte Juni die Lieferungen deutlich reduziert und dies mit einer sanktionsbedingt fehlenden Turbine begründet. Nach einer Entscheidung der kanadischen Regierung soll diese nun nach Deutschland geliefert werden./tih/jha/