DAX-FLASH: Dax behält 20.000-Punkte-Marke im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte mit moderaten Gewinnen in die erste volle Handelswoche des Jahres starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag gut zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,35 Prozent im Plus bei 19.976 Zählern. In der neuen Woche dürften auch große Investoren vermehrt aus der Weihnachtspause zurückkehren, sodass Kursbewegungen mehr Aussagekraft haben als in den ersten Tagen des Jahres.

Die Vorgaben aus Übersee, insbesondere aus Asien sind am Montag durchwachsen, obwohl es durchaus positive Konjunktursignale aus Chinas Dienstleistungssektor gibt. Investoren bleiben vor der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten am 20. Januar vorsichtig. Zu groß sind die Ungewissheiten hinsichtlich seiner Handelspolitik und deren Folgen angesichts Zolldrohungen gegen China und andere Staaten.

Zudem stehen in dieser Woche zahlreiche Konjunkturdaten auf der Agenda, die auch Signalwirkung für die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank sowie der US-Notenbank Fed haben könnten. Am Montag und Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf Verbraucherpreise in Deutschland und dann im Euroraum insgesamt. Am Freitag steht in den USA der monatliche Arbeitsmarktbericht auf der Agenda./mis/jha/