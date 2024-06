DAX-FLASH: Dax erstmals seit Mai kurz unter 18 000 Punkten

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Freitag erstmals seit Anfang Mai kurz unter die 18 000-Punkte-Marke abgetaucht. Der Leitindex knüpfte zum Wochenausklang an seine deutlichen Vortagesverluste an, während die Indikationen für die US-Börsen teils klar im Minus lagen.

Erst bei gut 17 987 Punkten konnte sich der Dax zur Mittagszeit fangen. Zuletzt verlor er noch 1,2 Prozent auf 18 046,76 Zähler. Auf Wochensicht ist das Minus damit auf 2,8 Prozent angewachsen. Damit könnte es die schlechteste Woche seit Anfang August werden.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets sieht den Dax technisch angeschlagen. Viele Anleger nützten dies als willkommene Gelegenheit, weitere Gewinne mitzunehmen. Neben der politischen Unsicherheit in Frankreich und der Diskussion über einen Zollstreit mit China hält auch die Zurückhaltung der US-Notenbank Fed mit Blick auf Zinssenkungen derzeit die Anleger davon ab, Risiken einzugehen./tih/mis