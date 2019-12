DAX-FLASH: Dax gibt Gewinne wieder ab - Trump reaktiviert Zölle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben am Montag die Kursgewinne aus dem frühen Handel nicht gehalten. Der Leitindex Dax (DAX 30), der in der Spitze um 0,8 Prozent gestiegen war, gab die Gewinne anschließend wieder vollständig ab. Die Abwärtsbewegung setzte mit der Nachricht ein, dass US-Präsident Donald Trump Importzölle auf Stahl und Aluminium aus Brasilien und Argentinien wieder in Kraft setzt. Zuletzt trat der Dax mit 13 235,92 Punkten praktisch auf der Stelle./bek/jha/