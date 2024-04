DAX-FLASH: Dax hält sich vor EZB-Sitzung stabil über 18000er Marke

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der mit Spannung erwarteten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht viel bewegen. Der Broker IG taxierte den DAX am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Start unverändert zum Schlusskurs vom Mittwoch auf 18 097 Punkte.

Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank hält eine Zinssenkung bereits zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich: "Dafür hat sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung schon recht deutlich auf den Juni als Zeitpunkt für einen solchen Schritt festgelegt". Die entscheidende Frage sei, ob Lagarde in der Pressekonferenz Hinweise auf das Tempo nach der Entscheidung im Juni liefert.

Der Dax hatte sich am Vortag robust gezeigt und Kursverluste nach überraschend hohen Inflationsdaten aus den USA im späten Handel noch aufgeholt. Die runde Marke von 18 000 Zählern konnte der Leitindex halten. Nach oben ist unverändert das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18 567 Punkten das Maß aller Dinge./bek/mis