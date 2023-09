DAX-FLASH: Dax höher erwartet vor US-Jobbericht - Positive China-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürften positive Vorgaben aus China den Dax (DAX 40) am Freitag zunächst wieder in Richtung der Marke von 16 000 Punkten schieben. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,31 Prozent höher auf 15 996 Punkte.

Am Vortag war er erstmals seit drei Wochen über die runde Marke gestiegen, hatte sich am Ende des Tages aber nicht darüber gehalten. Die Marke bleibt also eine hohe Hürde. Gleichwohl sieht es auf Wochensicht mit einer Bilanz von plus 2,3 Prozent gemessen an der aktuellen Indikation gut aus für den Dax.

Weitere Stützungsmaßnahmen in China zur Ankurbelung der Wirtschaft sowie überraschend positive Stimmungsdaten für das Verarbeitende Gewerbe gaben den chinesischen Börsen vor dem Wochenende Auftrieb und hoben die Anlegerlaune auch hierzulande. Im Blick steht nun aber der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat August.

Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, sieht in ihm "so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause" der US-Notenbank Fed. An den Börsen rechne man mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. "Und diese Abkühlung am Arbeitsmarkt ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte."/ajx/jha/