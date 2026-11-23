FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich am Montag dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen. Die Indikation des Brokers IG lässt einen robusten Auftakt erwarten - trotz der Turbulenzen, die vom Freitagshandel an der US-Börse Nasdaq nach Asien überschwappten. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex 0,35 Prozent höher auf 24.890 Punkte taxiert. Er dürfte sich also vorerst stabilisieren, nachdem er am Freitag dicht an seinem Oktober-Tief bei 24.800 Punkten angekommen war.

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Laut der Commerzbank zeigt sich an den Börsen derzeit nochmals eine deutliche Verschärfung des Ausverkaufs bei Aktien, der angeführt werde von Technologie- und Halbleiterwerten. Investoren hinterfragten dabei die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der NASDAQ 100 hatte daher am Freitag seinen Kursrutsch beschleunigt.

Dem folgte über Nacht die technologielastige Börse in Südkorea - trotz ergriffener Maßnahmen der Regierungen, die der Stabilisierung der Märkte dienen sollten. Der KOSPI in Seoul konnte allerdings zuletzt seine Verluste etwas reduzieren. Zudem deuteten die ersten Indikationen des Nasdaq-Future auf eine leichte Erholung der US-Technologiebörse hin.

Der Dax profitiert in diesem Umfeld außerdem davon, dass der deutsche Leitindex weniger stark von Technologiewerten abhängig ist./tih/zb