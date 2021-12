DAX-FLASH: Dax im Plus erwartet - Woche im Zeichen der Notenbanken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) wird zum Start in die von Notenbank-Entscheidungen bestimmten Woche höher erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn am Montag mit plus 0,43 Prozent auf 15 690 Punkte.

Anleger warten in dieser Woche auf neue geldpolitische Signale von Notenbanken, etwa der US-amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). Zumindest die Fed dürfte auf die hohe Inflation reagieren und ihre Geldpolitik rascher straffen als bisher signalisiert, vermuten Marktbeobachter. Die Kursentwicklung in New York hatte dies zuletzt allerdings nicht gebremst, vor allem Technologiewerte waren bei Anlegern wieder beliebt.

Der Dax hatte in der vergangenen Woche um knapp drei Prozent zugelegt. Im steigenden Markt hätten aber recht schnell Gewinnmitnahmen eingesetzt, konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gerade zum Jahresende hin dürften die Gewinnmitnahmen nicht weniger werden, so Altmann./ajx/mis