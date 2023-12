DAX-FLASH: Dax kaum verändert am letzten Handelstag eines starken Aktienjahres

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag eines starken Börsenjahres 2023 wird der Dax (DAX 40) nur wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,08 Prozent auf 16 715 Punkte. Der Gewinn in diesem Jahr beläuft sich aktuell auf rund 20 Prozent. Es wird mit einem sehr ruhigen Jahresausklang an der Börse gerechnet.

Zinssenkungserwartungen hatten die Indizes sowohl in New York als auch in Frankfurt in den zurückliegenden Wochen befeuert und auf Rekordhöhen getrieben. In den vergangenen Tagen war dem Dax allerdings die Luft ausgegangen, während es in New York nochmals Höchststände zu sehen gab.

Im neuen Jahr stehe dann der Realitätscheck für die Jahresendrallys am Aktien- und Rentenmarkt an, schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Dann muss sich zeigen, wie sehr die Börsianer zum Jahresstart ins Risiko gehen. Und ob sie wirklich bereit sind, auf den aktuellen Kursniveaus auch größere Summen zu investieren."/ajx/mis