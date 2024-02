DAX-FLASH: Dax klebt unverändert an 17 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pendelbewegung des Dax (DAX 40) um die Marke von 17 000 Punkten geht am Donnerstag in die nächste Runde. Diesmal gibt es Rückenwind von der Wall Street, wo die großen Börsenindizes im späten Handel noch eine Schippe draufgelegt hatten. Vor allem der Technologie-Index NASDAQ 100, der nur knapp unter seinem Tageshoch den Handel beendet hatte.

Mit diesen positiven Vorgaben berechnete der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher bei knapp unter 17 000 Punkten. Damit dürfte der Dax die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zwischen etwa 16 800 Zählern und dem Rekordhoch von 17 050 Punkten fortsetzen.

Bewegung in die Kurse einzelner Aktien dürften erneut die Quartalsbilanzen der Unternehmen bringen. Am Donnerstag lassen sich unter anderen die beiden Dax-Konzerne Airbus (Airbus SE (ex EADS)) und Commerzbank in die Bücher schauen. Eine enttäuschende Umsatzprognose des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (Cisco) vom Vorabend könnte im europäischen Tech-Sektor Impulse setzen./bek/jha/