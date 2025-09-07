DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 +0,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.582 +0,6%Euro1,1668 +0,2%Öl66,85 ±-0,0%Gold3.560 +0,4%
Zum Wochenausklang: Asiens Börsen im Plus -- Broadcom steigert Umsatz und Gewinn
Broadcom-Aktie nach starken Zahlen deutlich höher: Umsatz und Gewinn gestiegen
Aktien von BYD, NIO und Co.: Mehrheit in Deutschland gegen E-Autos aus China
DAX-FLASH: Dax könnte sich mit leichtem Plus wieder 24.000 Punkten nähern

05.09.25 07:21 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Freitag mit einem leicht positiven Handelsstart an seine Vortagserholung anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,24 Prozent höher auf 23.827 Punkte. Damit würde er nochmals einen kleinen Schritt hin zur 24.000-Punkte-Marke machen, nachdem er am Dienstag bis unter 23.500 Punkte abgerutscht war.

Am Vortag paarte sich eine Beruhigung an den Anleihemärkten mit der Hoffnung, dass die Geldpolitik es richtet. Umso mehr liegt der Fokus zu Wochenschluss auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt. Zeichnen die Daten das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, dürfte dies den Druck auf möglicherweise stärkere Zinssenkungen erhöhen.

Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management ist die Zinssenkung im September nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Konferenz in Jackson Hole bereits im Markt, doch das "geldpolitische Menü" biete noch Auswahl. Seiner Einschätzung nach würde ein äußerst unschöner Bericht sogar eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte zulassen./tih/jha/

07:30Wochenausklang an der Börse: DAX-Anleger dürften weiter zugreifen - 24.000er-Marke im Blick
07:21DAX-FLASH: Dax könnte sich mit leichtem Plus wieder 24.000 Punkten nähern
07:09Zum Wochenausklang: DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom steigert Umsatz und Gewinn -- BYD, NIO und Co. im Fokus
