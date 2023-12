DAX-FLASH: Dax kommt zur Ruhe - 'Ernte ist eingefahren'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag vor dem Weihnachtswochenende dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Der Dax (DAX 40) war in der Vorwoche auf ein Rekordhoch von gut 17 000 Punkten gestiegen und dann leicht zurückgefallen. Seither tat sich unter dem Strich nicht mehr viel. An diesem Freitag wird der deutsche Leitindex moderat im Minus erwartet. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,1 Prozent niedriger auf 16 670 Zähler.

Das Börsengeschehen dürfte zum Jahresende hin immer mehr zur Ruhe kommen. "Die Ernte ist eingefahren", schrieb der Analyst Holger Struck von HS Livetrading. Im November habe der Dax um fast zehn Prozent zugelegt, im Dezember sind es bislang knapp drei Prozent. Im Aktienjahr 2023 bringt es der Dax auf ein Plus von fast 20 Prozent./bek/mis