DAX-FLASH: Dax kratzt an Rekordhoch nach Bestmarken an der Wall Street

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) könnte sich am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch aufschwingen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Drittelprozent höher auf 17 000 Punkte. Damit kratzte der deutsche Leitindex vorbörslich am bisherigen Hoch von gut 17 003 Zählern.

Rückenwind gibt es aus den USA. Dort hatten der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der marktbreite S&P 500 neue Höchstmarken erreicht. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten hatten den Aktienkursen dort nochmals Auftrieb verliehen.

"Diese Rally ist beeindruckend und beängstigend zugleich", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Denn mit den Kursen stiegen die Bewertungen immer weiter an. Angesichts der hohen Kurse und Bewertungen gebe es mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen Apple, Amazon, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft "keinen Raum für Enttäuschungen".

Ob ein Rekordhoch des Dax Bestand hat, muss sich ohnehin erst noch zeigen. Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen, Anleger erhoffen sich von der turnusmäßigen Sitzung Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbank. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierte Frage ist, wann die Fed erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird./bek/zb