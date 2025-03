DAX-FLASH: Dax mit Verlusten erwartet - Wochenbilanz aber stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erwartete Verluste am Freitag dürften die starke Wochenbilanz des DAX nicht groß trüben. Die Indikation des Brokers IG lässt zwei Stunden vor dem Handelsstart ein Minus von 0,9 Prozent auf 23.208 Punkte erwarten, womit das Wochenplus auch dank mehrerer Rekorde immer noch 2,9 Prozent betragen würde. Anleger machten in dieser Woche heftige Schwankungen durch, wobei die Gewinntage überwiegen. Am Vortag wurde das Rekordhoch des Dax auf 23.475 Punkte nach oben geschraubt, nachdem erst am Montag die runde Marke von 23.000 Punkten gefallen war.

Wer­bung Wer­bung

Der Freitag könnte allerdings noch einmal ungemütlich werden, denn in den USA werden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners wird von einem moderaten Stellenzuwachs und einer unveränderten Arbeitslosenquote ausgegangen. Mindestens genauso wichtig sei aber die Entwicklung der Löhne. "Zuletzt war der Anstieg bei den Löhnen steil. Und ein schnelles und starkes Lohnwachstum könnte die Fed noch länger von weiteren Zinssenkungen abhalten", schrieb er.

Mit Blick auf die US-Börsen fiel am Vorabend die Nasdaq negativ auf mit einem Kursrutsch bei den dort versammelten Tech-Werten. Wie Altmann betont, hat der Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) erstmals seit dem März 2023 unter seiner 200-Tage-Linie geschlossen, was charttechnisch bedenklich stimmt. US-Präsidenten Donald Trump ist unterdessen im Handelskonflikt mit Kanada und Mexiko etwas zurückgerudert. Er setzte Zölle für Waren aus den Nachbarländern vorerst wieder aus, wenn sie unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen fallen./tih/jha/